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Культура

Выставка эстонских иллюстраторов откроется в Пскове 15 декабря

15 декабря в 11:00 в областной библиотеке (улица Профсоюзная, 2) состоится открытие художественной выставки «Листаем эстонские книги для детей». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в библиотеке.

Выставку организовали Псковская областная универсальная научная библиотека, посольство Эстонской Республики в России и Эстонский центр детской литературы.

В мероприятии примут очное участие пресс-атташе посольства Эстонии в Москве Кирсти Вильямаа, генеральный консул Эстонии в Санкт-Петербурге Карл Эрик Лаантеэ Рейнтамм, дистанционное – советник по вопросам культуры посольства Эстонии в России Димитрий Миронов.

Куратор четвёртой выставки Вийве Ноор в предисловии пишет: «…Эстонскую детскую иллюстрацию характеризует многообразие авторских почерков и стилей. Кто-то делает упор на декоративность, для кого-то важны детали и нюансы. Особое место при этом всегда отводится юмору и фантазии. В Эстонии работает много талантливых художников, каждый из которых по-своему уникален. Некоторые из них придерживаются выработанной с годами манеры, другим нравится экспериментировать. Но всегда найдутся работы, которые удивят зрителя-читателя. Появляются и молодые имена, освежающие общее впечатление и побуждающие старших коллег искать новые решения».

В программе – рассказ о современных художниках-иллюстраторах детских книг в Эстонии и маленький концерт.

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