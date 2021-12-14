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Документ 1880 года о псковской ярмарке опубликовал региональный государственный архив

На ярмарки везли ткани и одежду, фрукты и игрушки, хрустальную посуду и иконы. Фото госархив Псковской области

Государственный архив Псковской области опубликовал в Instagram старинный документ о псковской ярмарке.

А какие в Пскове были ярмарки! Из Москвы ехали купцы, из Петербурга, из Риги, Динабурга (Даугавпилса), Вильно.

Везли ткани и одежду, игрушки и фрукты, хрустальную посуду и иконы. Чего тут только не было! Аж глаза разбегались. Правда, торговля не всегда шла. Привезёт, бывало, купец товара на 2 000 рублей, а продаст только на 800. Или чая, кофе тысяч на 8 наберёт, а купят только на 2 тысячи. Но не обходилось, по всей видимости, без предпринимательской жилки и в те времена. Обратите внимание на «Список торговцев, прибывших в г. Псков на ярмарку, с указанием стоимости привезённого и проданного товара», датированный 1880 годом.

Под номером 12 в нём значится «кр[естьянин] Ярославской губер[нии] Пошехонского уезда Холмовской волости дер[евни] Курыльникова Дмитрий Ерацов». Смотрим далее — графа первая: привезено фруктов на 400 рублей. А продано товара на 600 рублей.

«Интересно, какими такими приёмами воспользовался предприимчивый торговец, что ему удалось сделать столь существенную наценку на фрукты и не прогадать с товаром? Он же скоропортящийся!» — удивились работники архива.
 

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