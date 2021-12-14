Псковский спортсмен занял первое место на первенстве мира по тхэквондо ИТФ в Минске
В Минске (Республика Беларусь) с 13 декабря стартовало первенство мира по тхэквондо ИТФ. Об этом сообщает псковская федерация по этому виду спорта.
В составе сборной России принимают участие псковские спортсмены – Павел Бобков (формальный комплекс – 18 упражнений) и Денис Стволов (спарринг, весовая категория свыше 75 кг).
Как стало известно, Павел Бобков занял первое место в разделе «формальный комплекс – 18 упражнений».
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