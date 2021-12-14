В башкирской деревне жители сами за свой счёт установили уличное освещение

23:44, 14 декабря 2021, ПАИ

В башкирской деревне люди скинулись на фонари и сами установили их на улице, но администрация отрезала электричество. Об этом сегодня пишет Telegram-канал «Россия сейчас».

В Базилевке жители много лет ждали, когда власти проведут им уличное освещение. Не дождались.

За свой счёт купили и установили столбы с фонарями, после чего чиновники отрезали фонари от линии электропередачи, объяснив: «Установка фонарей незаконна».

Улицы Базилевки снова в кромешной тьме.