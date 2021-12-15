Мокрый снег, гололедицу и +3 градуса обещают псковичам 15 декабря

07:00, 15 декабря 2021, ПАИ

15 декабря на территории Псковской области ожидается облачная погода. Ночью снег, переходящий в мокрый снег. Днем небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

В этот день в регионе будет дуть ветер западных направлений со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Температура по области ночью составит от -4 до +1 градуса, днем — от -2 до +3.

Атмосферное давление низкое.