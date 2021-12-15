Горводоканал предупредил об отключении воды в Пскове 15 декабря
15 декабря в связи с проведением ремонтных работ возможно временное отключение водоснабжения в псковских домах, сообщается в группе Горводоканала в соцсети «ВКонтакте».
Водоснабжение могут отключить по адресам:
Улица Пожиговская, 3, 5, 10, 18, 20, 21;
Улица Литейная, 9;
улица Евлентьева, 8, 11.
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