Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Псковской области снизилась на 7,16%

09:28, 15 декабря 2021, ПАИ

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Псковской области снизилась на 7,16 % по сравнению с предыдущей неделей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в период с 6 по 12 декабря составила 108,33 на 100 тысяч населения, всего за это время было зарегистрировано 6 783 случаев.

При этом заболеваемость ОРВИ и гриппом все ещё выше недельного порогового уровня по населению в целом на 15,08%.

Эпидпорог заболеваемости ОРВИ и гриппом в возрастной группе от 7 до 14 лет превышен на 74,9%. На 25,13% превышен порог в группе детей от трёх до шести лет. Превышение эпидпорога на 20,76% зарегистрировано также у детей до двух лет.