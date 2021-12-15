Частичную амнезию и одышку вызывает перенесённый коронавирус

09:36, 15 декабря 2021, ПАИ

Коронавирус воздействует на мозг человека, что в период постковидного синдрома вызывает раздражительность, одышку и частичную амнезию. Об этом в интервью РБК рассказал главный психиатр Минздрава России Зураб Кекелидзе.

Пациент, как объяснил специалист, вначале не осознает, что «плохого COVID принес». Однако, отметил он, на самом деле переболевший «неправильно оценивает свои функции».Частичная потеря памяти - характерный симптом для тех, кто перенес заболевание. Люди начинают забывать те или иные слова. Также у выздоровевших пациентов наблюдается раздражительность.

Психиатр также упомянул спортсменов, у которых появляется одышка через несколько минут после начала интенсивных занятий, чего до болезни не наблюдалось.

Кроме того, Кекелидзе подчеркнул, что во время заболевания коронавирусом нарушается гематоэнцефалический барьер, защищающий нервную ткань от циркулирующих в крови микроорганизмов, токсинов, клеточных и гуморальных факторов иммунной системы, которые воспринимают ткань мозга как чужеродную.