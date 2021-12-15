Почти 690 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области

09:40, 15 декабря 2021, ПАИ

За последние сутки в Псковской области провели 1 475 тестов на коронавирус. Общее количество исследований с начала пандемии достигло 689 895, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram.

Всего в Псковской области коронавирусом заразились 68 884 человека, 60 118 пациентов выздоровело, 1 161 человек умер.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.