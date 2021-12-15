Ретроградная Венера: Наводим порядок в отношениях и экономим деньги

09:58, 15 декабря 2021, ПАИ

Ближайшие полтора месяца нас ждет период ретроградной Венеры. Рекомендации, как себя вести, от чего отказаться и как снизить риски в партнерстве - в этой статье.

С 19 декабря по 29 января Венера становится ретроградной. Но, как обычно, влияние периода начинается за 3-4 дня, поэтому все рекомендации становятся актуальными уже с 15 декабря.

В астрологии планета Венера отвечает за любовь, отношения, выбор партнера, деньги, имидж и эстетику. Поэтому мы ощутим влияние планеты во всех этих сферах. Насколько сильное, как обычно, зависит от особенностей индивидуального гороскопа.

Когда Венера начинает свое попятное движение, мы стремимся переосмысливать свои отношения, по-новому смотрим на вторую половину. Если в ваших отношениях есть проблемы, на которые вы долго закрывали глаза, они обязательно высветятся в период ретро-Венеры. Нежизнеспособные пары, скорее всего, распадутся. Для стабильных отношений это пора переосмысления и выхода на новый уровень. Как снизить риски неблагоприятного развития событий? Возвращайтесь вдвоем в свое прошлое: вспоминайте моменты знакомства, воссоздайте атмосферу и декорации первого свидания, пересматривайте ранние совместные фото. Ну и просто поговорите по душам, если есть наболевшие темы.

Практически весь период ретроградности Венера находится в соединении с Плутоном - планетой кризисов, трансформаций, испытаний на прочность и смерти. Смерть не стоит воспринимать буквально, но вот смерть отношений вполне вероятна. Но, может быть, отомрет только какая-то нежизнеспособная их часть. Под ударом окажутся в первую очередь Козероги, Раки, Овны и Весы.

Плутон также мастер разгадывать тайны и доставать скелеты из шкафов. Поэтому, если за вами водятся грешки, будьте готовы к тому, что о них узнает вторая половина.

Период ретроградной Венеры неудачен для завязывания новых отношений. Они вряд ли будут долгими и крепкими. Для свадеб также время неподходящее. Внимательно отнеситесь и к новому деловому партнерству, возникшему в этот период. Возможно, оно окажется не столь перспективным, как виделось вначале.

Зато в период ретроградной Венеры высока вероятность возвращения бывших партнеров. Если вы были инициатором разрыва, все осмыслили, сожалеете и хотите вернуть прошлую любовь — самое время. А если вы никак не можете забыть бывшего, тяга отправить ему смс усилится — держите себя в руках! Бывшие могут будто случайно напоминать о себе, мы будем натыкаться на их посты в соцсетях или даже можем неожиданно встретить на улице или в других местах. Период ретро-Венеры - неудачное время для кардинальной смены имиджа или выбора новой стрижки — изменения не будут удачными. Также не стоит делать пластические операции,очень велик риск, что что-то пойдет не так. Зато можно переделывать неудачные. Время ретро-Венеры дает шанс на исправление допущенных ошибок. Аккуратнее с уколами красоты и любыми процедурами, нарушающими целостность кожных покровов. Если есть возможность, лучше вообще от них отказаться.

Остерегайтесь покупать дорогие вещи — вполне возможно, что по окончании периода ретроградной Венеры они вам резко разонравятся и вы пожалеете о впустую потраченных деньгах. То же касается и покупки новогодних подарков. Если вы задумали порадовать близкого человека недешевой вещью, лучше успеть сделать покупку до 15 декабря. Речь, конечно, не идет о небольших сувенирах, которые вы покупаете коллегам. Правила распространяются только на дорогие вещи. С какого порога для вас начинается дорогая вещь, вы определяете сами.

Зато можно возвращать в магазины неудачные покупки. Возврат пройдет без лишних проволочек. Если вы торгуете косметикой, парфюмерией, украшениями, женской одеждой - период ретро-Венеры поможет сбыть залежалый товар, который раньше никак не хотел продаваться. На ретро-Венере не стоит давать в долг и брать потребительские кредиты. У того, кто берет в долг, могут измениться обстоятельства и вернуть деньги будет гораздо сложнее.