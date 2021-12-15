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Общество

Не все работодатели Псковской области готовы оформлять электронный больничный

Не все работодатели Псковской области на сегодняшний день готовы оформлять электронный больничный. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в псковском региональном отделении Фонда социального страхования РФ.

С 1 января все медучреждения Псковской области будут выдавать только электронный листок нетрудоспособности.

«Очень важно, чтобы до момента вступления в силу законодательства и медицинские учреждения, и работодатели были максимально готовы к нововведениям. Активны в этом отношении медики. Если до ноября текущего года медучреждениями региона выдавалось в среднем около 12-14 тысяч ЭЛН ежемесячно, то уже за ноябрь - более 22 тысяч. К тому же, за этот период бумажных листков оформлено в 5 раз меньше, чем электронных», – отметили в фонде.

На сегодняшний день все медицинские организации региона, имеющие соответствующую лицензию, оформляют больничные в электронном виде. При этом небольшая часть работодателей до сих пор принимает от работников бумажные больничные.

Для того чтобы в новом году обеспечить выплату социально значимых пособий через Фонд социального страхования без задержек и в полном объеме, Псковское региональное отделение настоятельно рекомендует страхователям подключиться к процессу формирования и оформления электронных листков нетрудоспособности уже сейчас.

    

   

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