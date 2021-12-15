Игорь Иванов избран в состав экспертного совета при Общественной палате Псковской области

09:59, 15 декабря 2021, ПАИ

14 декабря прошло заседание экспертного совета Общественной палаты Псковской области при участии председателя Натальи Горбачевой. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облсовпрофа, был создан новый состав совета в количестве пяти человек. От Псковской областной организации Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий избран председатель обкома профсоюза Игорь Иванов.

Он будет работать в комиссии по гражданскому и патриотическому воспитанию, делам ветеранов и военнослужащих, противодействию коррупции и работе с правоохранительными органами и взаимодействию с ОНК. «Для меня большая честь, что члены Общественной палаты Псковской области доверили мне стать членом консультативного органа. Мой многолетний навык в общественно-политической и профсоюзной работе, несомненно, будет полезен при обсуждении политических и социально-экономических процессов в нашем регионе. Будем укреплять связи Общественной палаты с другими общественными, профсоюзными и ветеранскими организациями», – заявил Игорь Иванов.

В состав экспертного совета также вошли почетный гражданин города Пскова Валерий Павлов, почетный гражданин города Анатолий Мультах, главный инженер МОД РТС «Убитые дороги» Николай Мельков и главный редактор-руководитель рабочей группы Псковской областной общественной редколлегии книги «Солдаты Победы» Николай Никитенко.

Экспертам Общественной палаты вручили удостоверения, после чего они ознакомились с положением об экспертном совете и обсудили план работы на 2022 год.