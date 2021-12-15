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Общество

47 миллионов минут обменяли клиенты Tele2 на Xiaomi

Tele2 сообщает, что более 47 миллионов минут обменяли абоненты на скидку при покупке смартфона Xiaomi. Оператор решил продлить сроки акции до конца 2021 года.

Напомним, что с 10 ноября 2021 года клиенты Tele2 могут купить смартфон Xiaomi по выгодной цене, обменяв минуты на скидку. Акция действует в салонах связи и на сайте оператора. Размер скидки составляет от 1000 до 4000 рублей, при этом одна минута равна одному рублю. Предложение получило широкий отклик у клиентов оператора – с начала проекта они обменяли более 47 миллионов минут. Наибольшим успехом акция пользуется у клиентов в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Перми и Ярославле.

Поскольку популярность кампании и спрос на смартфоны в канун новогодних праздников растет, Tele2 решила продлить сроки предложения до конца года. Теперь обменять накопленные минуты на промокод можно до 27 декабря, а купить смартфон со скидкой – до 31 декабря 2021 года.

В конце ноября ассортимент устройств, участвующих в акции, дополнил доступный по цене гаджет Redmi 9A. При розничной стоимости смартфона 8990 рублей с максимальной скидкой 4000 рублей клиент экономит 45%. Модель сразу вошла в топ-3 самых покупаемых участниками акции устройств, наряду с Redmi 9T и Redmi 9C.

По данным ежегодного исследования Online Market Intelligence, в 2021 году устройства Xiaomi вошли в топ-5 любимых брендов россиян. Xiaomi продолжает поступательное движение вверх в рейтинге: впервые оказавшись в 2018 году в топ-20 на 11-м месте, в 2021 году бренд занимает уже пятую строчку.

Игорь Майстренко, заместитель генерального директора по продажам и развитию массового рынка Tele2:

«Аудитория поклонников бренда Xiaomi среди наших клиентов стремительно растет – сегодня это один из лидеров мирового рынка смартфонов и самый продаваемый гаджет в розничной сети компании. Устройства вендора – самые востребованные: по итогам третьего квартала 2021 года компания заняла первое место по объемам продаж в штуках. Мы предоставили клиентам по-настоящему уникальное предложение – возможность обмена минут на смартфон. Доля продаж устройств Xiaomi в период акции увеличилась на 9 п. п., а всего с начала года – на 23 п. п. и составила 51%. Популярность нового предложения подтверждает, что мы смогли предугадать ожидания клиентов. Поэтому мы решили продлить сроки акции и оставить возможность обмена минут на смартфон до конца года».

Чтобы воспользоваться предложением, клиенту Tele2 нужно обменять минуты и получить уникальный промокод в личном кабинете или мобильном приложении. Для обмена подойдут любые минуты: из тарифного пакета, купленные на площадке «Маркет Tele2», перенесенные из прошлых периодов или от другого оператора. Акция действует для абонентов тарифных линеек «Мой Tele2», «Премиум», «Игровой», «Везде онлайн», «Везде онлайн+», «Безлимит», «Супер». Подробнее – на tele2.ru.

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