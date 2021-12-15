Двух преступников в федеральном розыске задержали на границе в Псковской области
Двух преступников в федеральном розыске задержали на границе в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России.
При прохождении пограничного контроля на российско-латвийской границе в «Убылинке» выяснилось, что один из мужчин на территории России объявлен в федеральный розыск за совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 УК РФ «Разбой», второй – за совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.126 УК РФ «Похищение человека». Эти деяния относятся к категориям тяжких и особо тяжких преступлений.
Задержанных передали сотрудникам полиции.
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