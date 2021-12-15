Сергей Грахов доложил Михаилу Ведерникову о готовности ЖКХ к сложным погодным условиям

10:41, 15 декабря 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с председателем регионального комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) Сергеем Граховым, в рамках которой он отчитался о работе системы ЖКХ в сложных погодных условиях. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Глава региона в первую очередь акцентировал внимание на последних случаях, которые произошли в Острове и Великих Луках, когда наблюдались перебои с теплоснабжением. Глава региона попросил прокомментировать и доложить, насколько оперативно сработали службы в части устранения аварий.

Сергей Грахов отметил, что катализатором аварийных ситуаций на объектах ЖКХ стали аварийные отключения электричества.

В Острове после отключения электроснабжения пришлось перезапускать котельную, что привело к гидроудару в тепловых сетях, появились протечки. Специалисты заметили недостаточное давление в системе, но быстро обнаружить аварийные участки не удалось. В настоящее время все поврежденные сети, в том числе и внутри домов, заменены. Профильные специалисты сработали максимально оперативно. Управляющие компании ведут плановую работу по развоздушиванию систем отопления.

«Чтобы такого больше не повторялось, мы ведем проектирование новых инженерных сетей в Острове-3. Это позволит привлечь финансирование и модернизировать старую инфраструктуру», — заметил Сергей Грахов.

В заречной части Великих Лук ситуация находится под контролем. После протечки основного котла котельная перешла на работу от резервного. Из-за этого снизилось давление в системе, батареи в домах стали холоднее. Руководство муниципалитета, по словам Сергея Грахова, планирует завершить ремонтные работы в течение недели, после чего все вернется к нормативным показателям.

«Держите эту ситуацию на ежедневном контроле», — поручил Михаил Ведерников.

Что касается организации работы в новогодние праздники, Сергей Грахов заметил, что в комитете и на местах все дни будут дежурить специалисты. Их задача — оперативное реагирование на внештатные ситуации. Для объектов теплоснабжения и водоснабжения подготовлен запас резервных источников питания на случай перебоев с электроснабжением.

«Вопрос важный несмотря на то, что у нас серьезных холодов в ближайшее время не ожидается. Прошу держать на личном контроле и воспользоваться временем, чтобы еще раз проанализировать состояние объектов ЖКХ и принять превентивные меры по недопущению аварийных ситуаций», — подытожил Михаил Ведерников.