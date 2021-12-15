Год колонии получил пскович, сбивший пешехода и скрывшийся с места ДТП

10:58, 15 декабря 2021, ПАИ

​

Год колонии получил мужчина, сбивший пешехода и скрывшийся с места ДТП. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

4 июля мужчина, управляя автомобилем Volvo XC 90, отвлекся от управления транспортным средством, в результате чего выехал на обочину и совершил наезд на пешехода. После произошедшего обвиняемый покинул место ДТП. В результате наезда пешеходу были причинены многочисленные телесные повреждения.

Суд признал мужчину виновным в совершении указанного преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с отбыванием в колонии-поселении.