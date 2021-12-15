Год колонии получил пскович, сбивший пешехода и скрывшийся с места ДТП
Год колонии получил мужчина, сбивший пешехода и скрывшийся с места ДТП. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
4 июля мужчина, управляя автомобилем Volvo XC 90, отвлекся от управления транспортным средством, в результате чего выехал на обочину и совершил наезд на пешехода. После произошедшего обвиняемый покинул место ДТП. В результате наезда пешеходу были причинены многочисленные телесные повреждения.
Суд признал мужчину виновным в совершении указанного преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с отбыванием в колонии-поселении.
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