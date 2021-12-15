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Политика

Игорь Сопов вновь избран председателем Избирательной комиссии Псковской области

Игорь Сопов

15 декабря члены Избирательной комиссии Псковской области избрали Игоря Сопова председателем облизбиркома. Об этом с первого заседания Избирательной комиссии Псковской области состава 2021-2026 гг. сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

На мероприятии присутствовали 14 членов избиркома Псковской области с правом решающего голоса, представители органов государственной власти, член Центральной избирательной комиссии Игорь Борисов (по ВКС), первый заместитель губернатора Вера Емельянова, вице-спикер Псковского областного собрания Александр Братчиков, председатель Общественной палаты региона Наталья Горбачева.

Кандидатуру Игоря Сопова предложил член Центральной избирательной комиссии Игорь Борисов, отметив, что он грамотный и ответственный исполнитель. 

По итогам тайного голосования большинство членов облизбиркома с правом решающего голоса проголосовали за утверждение Игоря Сопова председателем Избирательной комиссии Псковской области. За его кандидатуру проголосовали 13 членов облизбиркома.

Игорь Борисов поздравил коллегу с избранием, пожелал ему сил и терпения. «Уверен, что он сможет наладить конструктивную работу всей избирательной системы на территории области», - добавил Игорь Борисов.

Сергей Кулаков избран заместителем председателя избирательной комиссии Псковской области. За его кандидатуру проголосовали 14 членов комиссии.

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