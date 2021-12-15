Дома на Пожиговской, Литейной и Евлентьева в Пскове останутся без воды

11:40, 15 декабря 2021, ПАИ

15 декабря в связи с проведением ремонтных работ возможно временное отключение водоснабжения в нескольких домах, сообщает горводоканал Пкова.

Воды не будет на Пожиговской, 3, 5, 10, 18, 20, 21, на Литейной, 9 и на Евлентьева, 8, 11.

