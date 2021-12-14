Дмитрий Коноплянников из Бежаниц стал чемпионом региона по тяжелой атлетике среди юношей
Соревнования среди детей и юношей прошли в Пскове, в спортивном зале средней школы №16 имени Героя России Алексея Воробьева. Как сообщили в областной Федерации тяжелой атлетики, в турнире приняли участие команды спортшколы «Надежда» (Псков) и Бежаницкого района.
Кубок абсолютного чемпиона выиграл Дмитрий Коноплянников (Бежаницы), набрав сумму КМС в новой для себя категории до 67 кг.
Среди юношей в весовой категории до 41 кг победу одержал Константина Черевко (СШ «Надежда», Псков), в весе до 45 кг - Никита Бесчастный (Бежаницы), до 55 кг - Николай Лебедев (Бежаницы), до 61 кг - Алексей Козлов, до 81 кг - Глеб Михайлов (Бежаницы).
Среди девушек в весовой категории до 45 кг победила Каролина Александрова (СШ «Надежда», Псков). Среди юниоров в весовой категории до 61 кг не было равных Владимиру Васильеву (СШ «Надежда», Псков).
По итогам соревнований определена сборная области на 2022 год.
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