Дмитрий Коноплянников из Бежаниц стал чемпионом региона по тяжелой атлетике среди юношей

12:35, 15 декабря 2021, ПАИ

Соревнования среди детей и юношей прошли в Пскове, в спортивном зале средней школы №16 имени Героя России Алексея Воробьева. Как сообщили в областной Федерации тяжелой атлетики, в турнире приняли участие команды спортшколы «Надежда» (Псков) и Бежаницкого района.

Кубок абсолютного чемпиона выиграл Дмитрий Коноплянников (Бежаницы), набрав сумму КМС в новой для себя категории до 67 кг.

Среди юношей в весовой категории до 41 кг победу одержал Константина Черевко (СШ «Надежда», Псков), в весе до 45 кг - Никита Бесчастный (Бежаницы), до 55 кг - Николай Лебедев (Бежаницы), до 61 кг - Алексей Козлов, до 81 кг - Глеб Михайлов (Бежаницы).

Среди девушек в весовой категории до 45 кг победила Каролина Александрова (СШ «Надежда», Псков). Среди юниоров в весовой категории до 61 кг не было равных Владимиру Васильеву (СШ «Надежда», Псков).

По итогам соревнований определена сборная области на 2022 год.