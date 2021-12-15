В России губернаторы смогут избираться более чем на два срока подряд

12:22, 15 декабря 2021, ПАИ

Совет Федерации одобрил законопроект об организации публичной власти в субъектах России, сообщает ТАСС.

Документ снимает ряд ограничений, в частности руководители регионов могут именоваться только главами субъектов. Также им разрешается избираться более чем на два срока подряд. Срок полномочий губернатора и регионального парламента составит пять лет.

В соответствии с документом, федеральные и региональные органы смогут передавать друг другу часть своих полномочий, если это не противоречит Конституции. Также закрепляется, что региональные законы и нормативные акты не могут противоречить Основному и федеральным законам.