В России губернаторы смогут избираться более чем на два срока подряд
Совет Федерации одобрил законопроект об организации публичной власти в субъектах России, сообщает ТАСС.
Документ снимает ряд ограничений, в частности руководители регионов могут именоваться только главами субъектов. Также им разрешается избираться более чем на два срока подряд. Срок полномочий губернатора и регионального парламента составит пять лет.
В соответствии с документом, федеральные и региональные органы смогут передавать друг другу часть своих полномочий, если это не противоречит Конституции. Также закрепляется, что региональные законы и нормативные акты не могут противоречить Основному и федеральным законам.
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