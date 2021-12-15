Пять лет колонии получил пскович, насмерть сбивший пешехода
Пять лет колонии получил пскович, насмерть сбивший пешехода. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
Трагедия произошла 7 апреля на автодороге в Палкинском районе. Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулём автомобиля Volkswagen Passat, совершил наезд на женщину-пешехода, которая шла по краю проезжей части. В результате ДТП потерпевшая скончалась.
Суд приговорил мужчину к лишению свободы на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на три года.
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