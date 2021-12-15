+4 градуса ожидается в Псковской области 16 декабря

13:03, 15 декабря 2021, ПАИ

16 декабря в Псковской области ожидается облачная погода. Пройдут небольшие осадки, местами умеренные в виде дождя, местами с мокрым снегом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть западный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду. Температура по области 0…+4 градуса. Атмосферное давление ниже нормы.