Итоги, достижения и планы на будущее – в интервью с заместителем гендиректора «Псковжилстроя» Ольгой Ивановой

09:36, 22 декабря 2021, ПАИ

Продолжающиеся ограничения, связанные с коронавирусом, отразились на всех отраслях, в том числе и на строительстве. Для псковских застройщиков этот год оказался неплохим. В частности, «Псковжилстрой» сохранил ударные темпы развития и даже победил в различных конкурсах. Псковское агентство информации пообщалось с заместителем генерального директора по маркетингу АО «Псковжилстрой» по коммерческой работе Ольгой Ивановой и выяснило, как компания трудилась в этом году, какие были главные достижения, а также какие задачи ставит компания на следующий год.

- Ольга Дмитриевна, подводя итоги года, можно ли сказать, что компания «Псковжилстрой» справилась с поставленными на этот год задачами?

- В целом, несмотря на сохраняющиеся ограничения, компания сохранила устойчивое направление развития. Да, скажу честно, было сложно. Сейчас весь мир живет в жестких реалиях ковидных ограничений. Люди болеют, болеют серьезно. Именно поэтому мы всей компанией сделали прививки. Я считаю, что это благоразумно в сложившейся ситуации.

Одним из самых важных и ключевых достижений этого года я считаю получение проектного финансирования, благодаря которому мы строим новые объекты. Процесс непростой, много нюансов, длительное согласование… У нас сильная команда, и мы справились.

- Назовите важнейшие события и достижения компании, которые произошли в этом году?

- Мы очень любим побеждать и активно участвуем в различных градостроительных конкурсах, выставках. Так, в самом начале весны мы с генеральным директором компании посетили в Москве «Российскую строительную неделю», где компания заняла первое место в регионе по вводу жилья в эксплуатацию за 2020 год, а наш ЖК «Балтийская жемчужина» победил в конкурсе «Топ ЖК 2021» в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Псковской области».



Фото: Псковжилстрой



Фото: Псковжилстрой



Фото: Псковжилстрой



Фото: Псковжилстрой



Фото: Псковжилстрой



Фото: Псковжилстрой



Фото: Псковжилстрой



Фото: Псковжилстрой



Фото: Псковжилстрой

















Выставку открыл министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин. Диплом «Псковжилстрой» получил от президента Торгово-промышленной палаты Республики Коми Юрия Колмакова и президента Всероссийской ассоциации «Национальное объединение застройщиков жилья». Очень достойная победа.

- Удалось ли сохранить штат компании? Пришли ли в вашу компанию новые сотрудники? Можно ли сказать, что компания растет и расширяется?

- Сейчас в штате компании 42 человека. Мы растем из года в год. Появляются новые сотрудники, со свежим взглядом, с незаурядными решениями, с крутыми идеями. И это радует, ведь компания не должна стоять на месте. Только постоянное движение, постоянное обучение и развитие даст плоды. Я сама лично за год прошла несколько курсов, получила удостоверение о повышении квалификации от Московского финансово-промышленного университета «Синергия».

- Назовите важные планы и проекты на 2022 год?

- Без хорошо проработанных планов в большом деле никуда. Как и везде, в любом деле, если хочешь добиться результатов, ставь план и иди к нему. Компания для себя в 2022 году наметила высокие цели. Итак, мы начинаем работу по возведению новых объектов во втором квартале, также осваиваем район Запсковья, введено в эксплуатацию будет более 40 тысяч квадратных метров, а построено около 10 новых объектов. Команда у нас отличная, каждый сотрудник является экспертом в своем деле. Все намеченное получится!

- Какие планы ставите именно вы на 2022 год? Какие новые планки вы перед собой ставите?

- Каждый раз в декабре я подвожу итоги уходящего года: что удалось сделать, что не получилось и почему, анализирую и ставлю задачи на следующий год. Намеченные на 2021 год планы были реализованы. Я продолжала учиться, развиваться вместе с компанией. Съездила в отпуск всей семьей, переехала в свою первую квартиру. Самое главное – это верить в себя и никогда не останавливаться. Следующий год готовит мне много нового и интересного.

- Назовите топ-5 значимых событий уходящего года для «Псковжилстроя».

- Во-первых, мы получили товарный знак.

Во-вторых, стали лидерами в своей области.

В-третьих, провели спортивное мероприятие «МарафонПсковжилстрой 2021».

В-четвёртых, наш жилой комплекс «Балтийская жемчужина» посетили с рабочей комиссией сенаторы России.

В-пятых, мы создали профсоюзную организацию.

Самое главное, мы сохранили компанию, сохранили устойчивое развитие и рабочие места в столь непростое время. В следующем году мы планируем сделать больше, чем в нынешнем, проанализировав все ошибки, осознав все сложности, мы готовы двигаться вперед!