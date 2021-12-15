В Себеже няня украла из сейфа 50 тысяч рублей
В Себеже няня украла из сейфа 50 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Супруги, нанявшие няню ребёнку, на несколько дней выезжала за пределы Псковской области. Когда муж с женой вернулись, то обнаружили, что из их сейфа в квартире исчезли деньги. Потерпевшие обратились с заявлением в полицию.
Воровкой оказалась 30-летняя себежанка. Ее хозяева квартиры попросили присмотреть за ребенком во время их отсутствия.
По версии следствия, подозреваемая воспользовалась оставленным запасным ключом, открыла сейф и похитила деньги. Она взяла только часть того, что было в сейфе.
В полиции преступница дала признательные показания. Выяснилось, что все похищенные денежные средства она уже потратила. В ходе обыска изъяты приобретенные на них вещи. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется расследование.
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