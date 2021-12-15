Режиссер спектакля «Сережа очень тупой» Дмитрий Месхиев: Чем я уж точно не хочу заниматься, так это нравоучениями

13:51, 15 декабря 2021, ПАИ

18 и 19 декабря в Псковском театре драмы имени Пушкина пройдут премьерные показы спектакля «Сережа очень тупой» по пьесе популярного российского драматурга Дмитрия Данилова. Опубликованная в начале 2018 года пьеса о том, как три курьера явились к простому программисту с посылкой неизвестного содержания, уже поставлена в двух десятках театров. Сценические интерпретации пьесы разнятся: одни принимают курьеров за агентов тайной полиции, другие – за посланников подземного мира, третьи – за рождественских волхвов. Абсурдистский текст Данилова предоставляет возможности для самых широких и неожиданных интерпретаций. В версии худрука Псковского театра драмы, режиссера Дмитрия Месхиева «Сережа очень тупой» получил подзаголовок – «демографическая комедия». Накануне премьеры мы задали режиссеру спектакля несколько вопросов.

- Дмитрий Дмитриевич, почему вы выбрали для постановки именно эту пьесу Дмитрия Данилова?

- Просто потому, что она мне очень понравилась. Прочитал и сразу захотел поставить! Потому что за абсурдом и всякими смешными ситуациями в этой пьесе открывается невероятная глубина, она вскрывает некую проблематику – актуальную, серьезную, человеческую. И при этом мне захотелось сделать на сцене какое-то смешное действо.

- То есть вам показалось, что это комедия?

- Нет, не комедия. Это что-то смешное, что прикрывает нечто важное и очень грустное. Как в фильмах Данелии. Понимаете?

- В пьесе много непонятного. И это непонятное остается непонятным и в спектакле. Это такой сознательный авторский прием?

- Я уверен, что непонятное должно оставаться непонятным. В нашем мире и в нашей жизни много непонятного, которое мы обкладываем какими-то предположениями, версиями, слухами, гипотезами, мифами, страхами, надеждами и т. д. и т. п. А эта пьеса удивительна тем, что в ней и вправду много непонятного, которое можно интерпретировать разными способами. Я считаю, что это лучшая пьеса Данилова. Потому что она невероятно глубокая по смыслу. Ее можно поставить так, как сделал я, а можно совсем по-другому еще 150 раз. И хотя это будут разные спектакли, все они будут про то, что написал Данилов. В этом своеобразие и уникальность его драматургии.

- Но вы как режиссер все же не могли не навязать ей свою концепцию, которой не было в пьесе?

- Да, я сделал ее понятнее в той концепции, которую я родил. Я ее как бы «пересочинил». Потому что эта такая особая драматургия – она дает режиссеру возможность представить ту концепцию, которая ему близка и интересна. В этом, повторю еще раз, уникальность пьесы. Я сделал вот так. А другой режиссер, не меняя ни одного слова, сделает совершенно иначе. Я хотел сделать добрую историю про хорошее.

- Вопрос, который мучает меня со дня, когда я эту пьесу прочел. А почему все-таки Сережа тупой? В чем его тупизна?

- Сережа просто тупой, и всё. Тупой он. Понимаете?

- Так просто?

- Да, он просто очень тупой. Ну, очень.

- И вот как же тогда его жена живет с таким тупым человеком?

- Ну, это я не знаю. Это не мне судить.

- Ну а кому судить?

- Это ей. Но Сережа тупой! Что ж тут поделать? Мужики вообще очень тупые, да.

- В чем смысл оперного номера?

- Смысла никакого нет. C уходом модернизма вообще больше нет смысла. Шутка! Смысл, разумеется, есть. И в этот музыкальный номер я, понятно, вкладывал определенные смыслы. Однако зрителю нужно не смыслы искать, а то, что ему близко по сердцу. Что ты чувствуешь, какие выводы делаешь, то и есть правда. Это может быть совершенно не то, о чем думал я, но если это так, то я буду совершенно не против, а только за. Понимаете? Чем я уж точно не хочу заниматься, так это нравоучениями. Пусть каждый сделает из увиденного свой собственный вывод. Поймет всё так, как хочет и может понять.

- И все-таки, каков в итоге ваш режиссерский месседж?

- Мой режиссерский месседж таков, что надо рожать детей.

Александр Донецкий.