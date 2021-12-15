Умирала на глазах всего подъезда: в Пскове спасли обезвоженную кошку

14:17, 15 декабря 2021, ПАИ

В Пскове зоозащитники спасли кошку, которая чуть не умерла от голода и обезвоживания в подъезде многоквартирного дома. Об этом сообщается в группе общественной организации «Зоозащита» в соцсети «ВКонтакте».

Волонтёрам поступил звонок от якобы неравнодушного человека с просьбой забрать кошку, которая живет на пятом этаже шестого подъезда на улице Алёхина, 1. «Дней 10 назад бегала, ласкалась. С каждым днем ей все хуже и хуже. Сегодня увидела и ужаснулась - кошка уже не может ходить. Шатается, падает», - рассказала местная жительница. На вопрос зоозащитников, кормил ли кто-то кошку, женщина ответила отрицательно: «Нет. Чтобы она обгадила весь подъезд?»

«Весь подъезд смотрел, как животное умирает от голода. Верхние этажи однозначно видели голодную кошку, которая «таяла» на глазах. Животное умирало на глазах у людей, - возмутились в «Зоозащите». - Люди! Ну неужели чистота вашего подъезда дороже страданий животного? Как можно садиться за стол, зная, что за дверью от голода, без капельки воды мучается маленькая кошка».

Животное забрали в приют «Лесопилка». Сейчас кошка весит меньше килограмма, глаза ввалились. Она выпила сразу две миски воды и продолжает пить с небольшими перерывами. «Еды дали ей немного. Страшно, теперь уже, кошку убить едой», - пояснили в «Зоозащите».

В организации будут благодарны за корм для ослабленных животных. Реквизиты для оказания помощи опубликованы в группе. Приют «Лесопилка» расположен в Пскове на улице Новгородской, 7.