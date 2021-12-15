Светильники установят по периметру памятника Александру Невскому в Псковском районе

14:23, 15 декабря 2021, ПАИ

Светильники установят по периметру памятника Александру Невскому и его дружине, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

15 декабря губернатор Псковской области Михаил Ведерников, глава Псковского района Наталья Федорова и председатель комитета по охране объектов культурного наследия Вадим Нэдик посетили памятник, где сейчас ведутся противоаварийные работы для предотвращения разрушения конструкций памятника.

Наталья Федорова отметила, что сейчас освещения на площадке нет, и рассказала, что на втором этапе работ светильники установят по периметру памятника.

Напомним, противоаварийные работы на памятнике будут завершены в начале 2022 года.