Светильники установят по периметру памятника Александру Невскому в Псковском районе
Светильники установят по периметру памятника Александру Невскому и его дружине, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
15 декабря губернатор Псковской области Михаил Ведерников, глава Псковского района Наталья Федорова и председатель комитета по охране объектов культурного наследия Вадим Нэдик посетили памятник, где сейчас ведутся противоаварийные работы для предотвращения разрушения конструкций памятника.
Наталья Федорова отметила, что сейчас освещения на площадке нет, и рассказала, что на втором этапе работ светильники установят по периметру памятника.
Напомним, противоаварийные работы на памятнике будут завершены в начале 2022 года.
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