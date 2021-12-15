В Пскове срочно ищут донора для поисковой собаки Лоры

14:31, 15 декабря 2021, ПАИ

В Псковской области поисковой собаке Лоре срочно нужен донор крови для переливания. Об этом сообщается в группе поискового отряда «След» города Великие Луки.

Нужна собака от полутора до 8 лет весом больше 30 кг. Лора находится в одной из ветклиник Пскова.

Работать на поисках Лора перестала по состоянию здоровья. Поисковики пытаются продлить собаке жизнь. По всем вопросам можно обращаться по телефону: 89113767676.