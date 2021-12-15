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Общество

Псковские специалисты примут участие в форуме «Языковая политика в Российской Федерации»

Представители Псковской области онлайн примут участие в пятом форуме «Языковая политика в Российской Федерации», который состоится 16 декабря в Москве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В составе группы представители региональных комитетов по культуре и образованию, управлений внутренней политики и информационной политики администрации Псковской области, а также научные работники Псковского государственного университета, Псковской областной универсальной научной библиотеки и Центра инновационных образовательных технологий.

Также участие в форуме примут представители администрации президента РФ, Совета Федерации, федеральных органов исполнительной власти, руководители некоммерческих организаций, журналисты и общественные деятели.

В рамках форума пройдет пленарное заседание, участники которого обсудят актуальные вопросы сохранения, развития, популяризации языков народов России, а также формирования общероссийского языкового пространства.

В программе мероприятий также значится работа трех тематических секций: «Языки народов России: новые технологические решения», «Возможности локальных сообществ в формировании языковой и этнокультурной среды», «Фольклор и литература народов России: традиционные и новые формы представления в цифровую эпоху».

На форуме состоится церемония награждения победителей конкурса на соискание Всероссийской премии за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово».

Форум «Языковая политика в Российской Федерации» направлен на обеспечение реализации языковых прав многонационального народа России, поиск путей гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений через языковые коммуникации, а также новые технологические решения для сохранения и поддержки многоязычия в Российской Федерации.

Организатором форума является Федеральное агентство по делам национальностей. Мероприятие проводится в рамках государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики».

 

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