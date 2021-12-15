Бизнес в деталях: в Пскове проходит информационно-образовательный форум

16:01, 15 декабря 2021, ПАИ

Центр «Мой бизнес» наращивает активность по прокачке навыков и умений регионального сообщества предпринимателей. Только завершился бизнес-форум для отельеров, рестораторов и топ-менеджеров «Качество и прибыль в сфере гостеприимства: продвижение, персонал, сервис», как предприниматели, руководители предприятий и специалисты сферы гостеприимства снова собрались вместе, чтобы получить ответы на конкретные интересующие их вопросы.

От общего к частому

Форум Pskov HoReCa Training Camp: Псковская сессия бесплатного обучения предпринимателей, руководителей предприятия и специалистов сферы гостеприимства проходит в смешанном формате: часть слушателей присутствуют на выступлениях очно в офисе псковского центра «Мой бизнес», остальные подключаются к онлайн-трансляции мероприятия.

Каждое выступление спикеров посвящено доскональному разбору одного из вопросов практической работы.

С псковским бизнес-сообществом работают лучшие эксперты - практики из Москвы и Санкт-Петербурга. В их числе - вице-президент, директор департамента регионального развития Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Макс Беляев, глава представительства ФРиО в Санкт-Петербурге, учредитель и издатель журнала РЕСТОРАНОВЕД Александр Марков.

Федерация рестораторов и отельеров — связующее звено между бизнесом и властью.

«Мы - обладатели всей самой нужной и важной информации, мы постоянно участвуем в диалоге, формируем повестку дня, - говорит Макс Беляев. - Такие мероприятия - это возможность для местного регионального предпринимательского сообщества получить информацию из первых рук».

Программа обучения включает в себя четыре тематических блока. Первый день работы форума был посвящен ресторанному бизнесу, второй — отельному.

«Мы наблюдаем неподдельный интерес участников, - отмечает вице-президент ФРиО. - Спикеров забрасывают вопросами. Диалог не прекращается даже на перерывах».

С псковским центром «Мой бизнес» Федерация рестораторов и отельеров возможность проведения подобного рода мероприятий для предпринимателей обсуждать начала в конце 2020 года. Итогом обсуждения стал прошедший в конце октября 2021 года форум «Качество и прибыль в сфере гостеприимства: продвижение, персонал, сервис».

«Сегодняшний форум не планировался, идея его проведения родилась в процессе, - говорит Макс Беляев. - В какой-то момент стало понятно, что привезти много спикеров, дать много разноплановой информации — это интересно, но недостаточно. Предприниматели озвучили конкретные вопросы, на которые хотели получить более подробные ответы».

Организаторы пошли навстречу предпринимателям, запланировали проведение еще одного форума.

«Псков стал известен на федеральном уровне, - рассказал Макс Беляев. - К нам уже из нескольких регионов обратились с просьбой провести такие же мероприятия. Мы же выстраиваем план работы на следующий год с Псковом. Планируем провести разноформатные мероприятия: от организации пресс-туров для популяризации продукции местных производителей до образовательно-практических семинаров и встреч, нацеленных на решение определенных вопросов в регионе. Я намеренно не говорю слово «проблем», это не проблемы, это именно вопросы, которые абсолютно закономерно возникают и решение которых у нас есть».

Псков в тренде

По мнению экспертов, Псков — интереснейший город, который может привлечь туристов не только своей историей, памятниками архитектуры и прекрасными видами, но и удивить гостеприимством: хорошими ресторанами и отелями.

Исполнительный директор Synergy Glamping Екатерина Проценко в городе впервые, но уже приятно им очарована. Направление, которое она сейчас активно развивает, глэмпинг - кемпинг или база отдыха с просторными шатрами вместо обычных палаток, который позволяет путешественникам наслаждаться красотами природы.

«Это направление можно развивать где угодно, - говорит она. - Глэмпинг — легко возводимая конструкция, которая не требует проведения инженерных сетей. Важно лишь правильно выбрать место его расположения. Во-первых, местность должна быть интересна туристам. А во-вторых, завораживать своей красотой. Я полагаю, что в Пскове и Псковском регионе таких мест огромное количество, в том числе исторических».

На форуме Екатерина Проценко делилась своими знаниями в области организации работы отдела продаж отеля, аудита его хозяйственной службы, учила, как мотивировать сотрудников зарабатывать, говорила о команде и атмосфере отеля.

«Я в подобных форумах участвую довольно часто, - отметила эксперт. - Уверена, это полезно, потому что профессионалы делятся кейсами, знаниями, а участники напитываются информацией, открывают для себя что-то новое и интересное. А для тех, кто и так все знает, важно понимать, что они находятся в тренде. Нетворкинг, общение — подобные формы нужны. Даже если люди не могут участвовать в мероприятиях офлайн, посетить их онлайн - здорово. Это позволяет зарядиться, понять, что у всех примерно одинаковые проблемы, что ты не отстал, что не варишься в собственном соку».

Помочь и поддержать

Форум еще не завершил свою работу, а организаторы уже думают над проведением следующего.

«Это уже второй форум из цикла форумов, которые мы проводим совместно с Федерацией рестораторов и отельеров, - говорит директор центра «Мой бизнес» Анастасия Иванова. - Первый форум, который мы проводили месяц назад, был более общим для индустрии гостеприимства. В этот раз он более точечный, практический, информационно-образовательный. Проходят практические тренинги по управлению персоналом, по работе с KPI по персоналу, по информатизации тех или иных процессов, операционной деятельности».

По ее мнению, форум полезен как самим предпринимателям, являющимся руководителями, в том числе организаций гостеприимства, так и специалистам и сотрудникам.

«Направление гостеприимства мы выбрали не случайно, - говорит директор центра. - Псков — это туристический регион, куда приезжают люди, останавливаются в гостиницах, посещают рестораны. Мы впервые, наверное, вот так практически повернули голову в сторону сферы гостеприимства и для ее специалистов провели узкоспециализированный форум, направленный на повышение эффективности их деятельности. Учитывая сегодняшнее пандемийное время и тот факт, что отрасль эта является одной из наиболее пострадавших, ей просто необходимы ресурсы, чтобы перетрансформироваться, перестроить процессы, найти новые точки опоры».

Одна из важных задач форума — собрать бизнес-сообщество на единой площадке.

«Мы хотим совместно найти те направления, которые им интересно было у себя развивать, - отмечает Анастасия Иванова. - На основе этого мы сможем формировать программу на следующий год. Когда мы видим отрасль, людей в ней работающих, конкретные предприятия, то понимаем, какие у них потребности и как им помочь. Данный форум как раз и проводится для того, чтобы прокачать отдельные направления, а также навыки и компетенции сотрудников и специалистов, чтобы эта отрасль в регионе развивалась».

Форум Pskov HoReCa Training Camp проходит в Пскове с 13 по 15 декабря. Форум проводится по инициативе центра «Мой бизнес» в Пскове. Деловая программа подготовлена при участии Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО).16 и 17 декабря пройдут онлайн-консультации спикеров для всех желающих из числа слушателей - представителей бизнеса в сфере гостеприимства Пскова и Псковской области.