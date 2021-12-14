В Пскове пройдет новогодний турнир по настольному теннису
18 декабря в Пскове пройдёт новогодний турнир по настольному теннису «Псковская ракетка». Соревнования пройдут в спортивном зале Кооперативного техникума по адресу улица Калинина, 13. Игры начнутся в 11:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.
Мужчины и женщины разыграют медали в одиночном и парном разрядах. К соревнованиям допускаются все спортсмены, имеющие QR-код или справку о перенесенном заболевании за последние 6 месяцев. Мероприятие будет проводиться со всеми мерами, направленными на предупреждение распространения COVID-19.
Победители и призеры соревнований будут награждены кубками, медалями, грамотами и денежными призами. Генеральными спонсорами турнира являются обувная фабрика Nordman и завод по производству безалкогольной продукции «Супер-Аква».
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