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Пскович Дмитрий Муратов завоевал XVIII Кубок Мира нефтяных стран по боксу в Нижневартовске

Спортсмен Центра спортивной подготовки Псковской области, воспитанник ГАУ ПО СШ «Олимп», мастер спорта России Дмитрий Муратов одержал победу в весовой категории 75 кг и выполнил норматив мастера спорта России международного класса.

Тренер спортсмена Владимир Ивасенко рассказал, что к этому достижению боксер шел долго, и путь был тернист. Также Владимир Игнатьевич добавил, что на прошедший Кубок Мира был тщательный отбор и пскович успешно справился со всеми трудностями.

Отметим, 34-летний Дмитрий Муратов - титулованный спортсмен, является 6-кратным чемпионом Северо-Запада, 4-кратным чемпионом ВДВ. Минувшей осенью спортсмен стал бронзовым призером чемпионата России по боксу в Кемерово.

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