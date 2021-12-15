Автомобиль съехал в кювет на трассе Пушкинские Горы – Локня
На 63-м км трассы Пушкинские Горы – Локня в Бежаницком районе автомобиль съехал в кювет, передаёт корреспондент газеты «Сельская новь».
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Фото: Газета «Сельская новь» Бежаницкого района
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Фото: Газета «Сельская новь» Бежаницкого района
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Фото: Газета «Сельская новь» Бежаницкого района
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Фото: Газета «Сельская новь» Бежаницкого района
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Фото: Газета «Сельская новь» Бежаницкого района
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Фото: Газета «Сельская новь» Бежаницкого района
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Фото: Газета «Сельская новь» Бежаницкого района
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Фото: Газета «Сельская новь» Бежаницкого района
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Фото: Газета «Сельская новь» Бежаницкого района
Водитель автомобиля Volkswagen Passat, двигаясь в сторону посёлка Бежаницы, не справился с управлением на крутом повороте и допустил съезд в кювет. Автомобиль вытащили из кювета при помощи трактора.
На месте ДТП работали сотрудники ОГИБДД МО МВД «Бежаницкий».
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