АСТУР: «Народное признание» – это возможность обратить внимание на достойных

17:16, 15 декабря 2021, ПАИ

Ассоциация туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «АСТУР» второй год поддерживает Первую общественную премию Псковской области «Народное признание» в качестве официального партнера.

«Ассоциация туроператоров и туриндустрии — это тоже общественная организация, более того, организация многопрофильная. Мы объединяем не только турфирмы, туроператоров и турагентства, но и гостиницы, общественное питание, транспортные предприятия, рекламные организации и даже образовательные учреждения, которые готовят специалистов для туротрасли. То есть наша «АСТУР» настолько многоотраслевая, что поддерживать общественную премию просто сам бог велел, поскольку на нее номинируются претенденты из разных отраслей», - рассказала Гелена Самохвалова.

Президент «АСТУР» отметила, что премия «Народное признание» ей как общественному деятелю и человеку, который работает в туристском бизнесе не один десяток лет, интересна тем, что в рамках проекта есть возможность поощрить, похвалить, обратить внимание общества на тех, кто этого достоин. «И второе, претенденты на победу в некоторых номинациях – молодежь, дети, подростки. И мне как человеку, имеющему отношение к сфере образования, важен вопрос мотивации. Если одних похвалить, для других это может стать примером и мотивацией, чтобы оторваться от соцсетей и заняться чем-то полезным», - отметила Гелена Самохвалова.

«Народное признание» проходит по инициативе Псковского агентства информации уже 12 лет. Каждый год в рамках премии отмечают людей и компании, которые вносят вклад в социально-культурное и экономическое развитие региона.

Выдвигать претендентов на получение премии «Народное признание» может любой человек, любая компания, представители всех ветвей власти, возможно и самовыдвижение. Главное условие – соискатель премии должен иметь непосредственное отношение к Псковской области.

Голосование проходит в два этапа, сначала псковичи выбирают тройку лучших в каждой номинации путем голосования, затем вместе с компетентным жюри определят победителей.

В этом году награды будут присуждаться в традиционных номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Лидер», «Рекорд», «Поступок», «Защита», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие». Кроме того, организаторы ввели номинацию «Экомышление». В ней могут быть представлены проекты, акции, инициативы, направленные на улучшение и сохранение экологии, реализуемые в Псковской области. Прием заявок номинантов премии уже завершился на сайте Псковского агентства информации.

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