172 тысячи рублей выделено из резервного фонда администрации Псковской области на форму для юнотряда школы в Дедовичах

15:42, 15 декабря 2021, ПАИ

172 тысячи рублей выделено из резервного фонда администрации Псковской области на приобретение формы для юнотряда школы в Дедовичах, сообщает официальный Telegram-канал региона.

По поручению губернатора Михаила Ведерникова средства выделены из резервного фонда администрации Псковской области на расходы, связанные с приобретением комплектов форменной одежды для юнармейского отряда имени Юры Иванова Дедовичской школы №1. Для юнармейцев закупят берцы, куртки, футболки, нашивки, шапки и другие предметы формы на условиях софинансирования из муниципального бюджета.