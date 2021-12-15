172 тысячи рублей выделено из резервного фонда администрации Псковской области на форму для юнотряда школы в Дедовичах
172 тысячи рублей выделено из резервного фонда администрации Псковской области на приобретение формы для юнотряда школы в Дедовичах, сообщает официальный Telegram-канал региона.
По поручению губернатора Михаила Ведерникова средства выделены из резервного фонда администрации Псковской области на расходы, связанные с приобретением комплектов форменной одежды для юнармейского отряда имени Юры Иванова Дедовичской школы №1. Для юнармейцев закупят берцы, куртки, футболки, нашивки, шапки и другие предметы формы на условиях софинансирования из муниципального бюджета.
Планируете новогодний корпоратив?
Более 1,5 тысяч заболевших коронавирусом жителей Псковской области получили помощь военных медиков
Михаил Ведерников поблагодарил Александра Котова за преданность делу и ответственность
1,5 млн рублей потратят на противоаварийные работы на памятнике дружине Александра Невского под Псковом
Фоторепортаж: В Пскове передали конфискованные культурные ценности в музей-заповедник