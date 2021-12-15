Кафе, автомойка и магазин на Завеличье останутся без воды на сутки

15:46, 15 декабря 2021, ПАИ

16 декабря на пересечении Рижского проспекта и улицы Рокоссовского в Пскове начнется еще один этап работ по устройству новых магистральных сетей водоснабжения. Речь идет об установке водопроводного узла и врезке новой трубы в существующий водопровод. Работы начнутся в 8:00 и, по предварительным данным, продлятся сутки: до 8:00 17 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Как отметил глава администрации Пскова Борис Елкин, производство работ не затронет жителей района Завеличье. От водоснабжения отключат только кафе, автомойку и магазин. «Подача воды в многоквартирные жилые дома будет идти в штатном режиме. Возможно небольшое снижение напора воды в квартирах верхних этажей, потому что давление в трубопроводе будет понижено. Но в целом граждане не должны почувствовать больших неудобств», - подчеркнул Борис Елкин.

В Пскове идет строительство магистральной водопроводной сети для комплексной жилой застройки в микрорайоне Борисовичи. Работы идут по муниципальной программе «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами». Заказчиком является управление строительства и капитального ремонта администрации Пскова. Подрядной организацией – ООО «А3+».

В конце ноября аналогичные строительно-монтажные работы прошли на пересечении улиц Байкова и Рокоссовского.