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Общество

В МЧС напомнили правила хранения пиротехники

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

При хранении пиротехники необходимо обеспечивать требования пожарной безопасности, установленные нормативными документами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. 

Удары, нагрев, электромагнитное излучение, детонационный импульс и другие внешние воздействия могут вызвать неожиданное срабатывание изделий или потерю их работоспособности.

Важно, чтобы упаковка изделий обеспечивала сохранность нанесенной на них маркировки, а также неизменность характеристик безопасности в пределах срока годности. Текст инструкции по применению должен содержать дату окончания срока годности, перечень опасных факторов и размеры опасной зоны, ограничения в отношении условий обращения, требования по безопасному хранению и утилизации продукции.

Пиротехнические изделия бытового назначения, приобретенные гражданами для личного пользования, хранятся с соблюдением требований пожарной безопасности и инструкций по применению соответствующих пиротехнических изделий.

Фейерверки необходимо хранить в соответствии с инструкцией в сухом месте, в оригинальной упаковке. Запрещено хранить их как в очень влажном, так и в очень сухом помещении с температурой воздуха более 30°С или вблизи от легковоспламеняющихся предметов, а также вблизи обогревательных приборов. 

В холодное время года фейерверки желательно хранить в отапливаемом помещении, в противном случае из-за перепадов температуры они могут отсыреть. Отсыревшую пиротехнику категорически запрещается сушить на отопительных приборах и используя нагревательные устройства.

Также псковичей убедительно просят не носить пиротехнику в кармане, не возить в автомобиле и хранить в недоступных для детей местах.

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