Более 1,5 тысяч заболевших коронавирусом жителей Псковской области получили помощь военных медиков
Более 1,5 тысяч жителей Псковской области получили квалифицированную помощь от специалистов медицинской службы Минобороны России в лечении коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.
Губернатор Псковской области обратился за помощью к министру обороны Российской Федерации генералу армии Сергею Шойгу. В результате было принято решение о направлении сводного отряда из 30 военных медиков для оказания практической помощи медицинским организациям региона в лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией.
Для оказания консультативной помощи и лечения больных COVID-19 в Псковскую область прибыли специалисты медицинской службы Вооруженных Сил Российской Федерации из состава медицинских подразделений и военно-медицинских организаций, дислоцированных на территории Западного военного округа. В составе врачебно-сестринских бригад - военнослужащие, имеющие опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусом, в том числе реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и другие специалисты.
Специалисты медицинской службы Минобороны выезжают на дом после обращений граждан в дежурную службу районных поликлиник. Врачи и медицинские сестры работают в Пскове, Великих Луках и Стругах Красных.
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Более 1,5 тысяч заболевших коронавирусом жителей Псковской области получили помощь военных медиков
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