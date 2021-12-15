Более 1,5 тысяч заболевших коронавирусом жителей Псковской области получили помощь военных медиков

16:20, 15 декабря 2021, ПАИ

Более 1,5 тысяч жителей Псковской области получили квалифицированную помощь от специалистов медицинской службы Минобороны России в лечении коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Губернатор Псковской области обратился за помощью к министру обороны Российской Федерации генералу армии Сергею Шойгу. В результате было принято решение о направлении сводного отряда из 30 военных медиков для оказания практической помощи медицинским организациям региона в лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Для оказания консультативной помощи и лечения больных COVID-19 в Псковскую область прибыли специалисты медицинской службы Вооруженных Сил Российской Федерации из состава медицинских подразделений и военно-медицинских организаций, дислоцированных на территории Западного военного округа. В составе врачебно-сестринских бригад - военнослужащие, имеющие опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусом, в том числе реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и другие специалисты.

Специалисты медицинской службы Минобороны выезжают на дом после обращений граждан в дежурную службу районных поликлиник. Врачи и медицинские сестры работают в Пскове, Великих Луках и Стругах Красных.