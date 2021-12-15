Зенитный ракетный полк в Псковской области отметил 12-летие со дня образования

16:23, 15 декабря 2021, ПАИ

В Псковской области зенитный ракетный полк Ленинградского объединения ВВС и ПВО Западного военного округа отметил 12-летие со дня своего образования. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

В ходе торжественного построения на территории управления наиболее отличившиеся военнослужащие получили от командования полка ведомственные медали, грамоты и ценные подарки.

«Слова особой благодарности и признательности выражаю ветеранам нашего полка, оставившим нам пример самоотверженного выполнения воинского долга и славные боевые традиции», — отметил командир полка полковник Илья Чегодаев.

История зенитного ракетного полка совмещает в себе боевой путь 141-й и 133-й зенитных ракетных бригад. Во время Великой Отечественной войны подразделения участвовали в боевых действиях по разгрому тактической группировки немецко-фашистских войск на юго-западе Будапешта.

За время своего существования полк последовательно перевооружался на зенитные ракетные комплексы С-75 «Десна», С-75М «Волхов», «Круг-М1», «Бук-М1», С-300В. В настоящее время на вооружении полка стоит самая современная зенитная ракетная система С-400 «Триумф».