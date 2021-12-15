При поддержке ЕР статус многодетной семьи будет единым для всей страны

17:25, 15 декабря 2021, ПАИ

Повышение уровня благополучия семей с детьми, развитие инфраструктуры для них и укрепление института семьи в целом стало одним из основных направлений работы «Единой России». Данные темы обсудили на заседании комиссии Генсовета партии по защите материнства, детства и поддержке семьи, сообщается на сайте «Единой России».

Секретарь Псковского городского отделения «Единой России», региональный координатор партийного проекта «Крепкая семья», глава Пскова Елена Полонская рассказала, что по инициативе партии приняты новые актуальные меры поддержки семей с детьми, в частности, выплата больничных родителям дошкольников в размере 100% от зарплаты; ежемесячные выплаты беременным, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

«В Псковской области предусмотрены сразу две программы материнского капитала - на государственном уровне и региональном. Первая распространяется на семьи, в которых рожден (усыновлен) первый и/или второй ребенок. Размер сертификата в 2021 году составляет 483,8 тыс. руб. При рождении второго ребенка размер выплаты с 2021 года увеличивается на 155,5 тыс. руб. Региональный капитал в сумме 100 тыс. руб. предоставляется псковским семьям, в которых с 2011 года появился третий или последующий ребенок», – отметила Елена Полонская.

По её словам, инициатива «Единой России» по разработке единого подхода к определению статуса многодетных семей является очень важной для Псковской области. «Это крайне необходимое предложение, принятие которого позволит определить льготы, равные для всех российских многодетных семей, и существенно расширить эти меры поддержки», – подчеркнула она.

Глава комиссии Генерального совета «Единой России», вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова отметила, что семья не должна метаться по разным ведомствам и департаментам в поисках нужного решения, и подчеркнула необходимость создания службы «одного окна», которая позволит семье комфортно решать многие вопросы. По ее словам, важным является и создание сети ресурсных семейных многофункциональных центров, оказывающих психологическую, юридическую помощь.

С июня пилотный проект по созданию таких центров планируют запустить в Новосибирске, Иркутске, Челябинске, Новгороде и Туле. К декабрю будут сформированы единые рекомендации для регионов. По словам первого замминистра труда Ольги Баталиной, на эти цели будет выделено 30 млн рублей.

Третье направление работы партийной комиссии – укрепление престижа института семьи и его статуса в целом. В первую очередь речь идет о закреплении статуса многодетной семьи. Это поможет не только существующим семьям, но и тем, кто находится на этапе планирования ребенка. Сейчас меры поддержки многодетных семей установлены не во всех регионах и имеют неоднородный характер, отметила Анна Кузнецова.

Также на заседании было озвучено предложение по изменению подхода к расчету декретного отпуска, начислению пенсии многодетной матери и о её продлении с существующих полутора лет за каждого из четверых детей до трех лет.

Кроме того, было предложено сформировать программу, которая позволит определить профессиональные потребности женщин с детьми, а также создавать профильные образовательные программы для детей после 9 класса.

По словам Анны Кузнецовой, комиссия проанализирует востребованность и доступность уже действующих в стране мер поддержки семей с детьми. Для этой цели предусмотрено создание двух дополнительных структур. «В первую очередь это ревизионная группа с участием юристов, экспертов, представителей прокуратуры, что позволит сделать исполнение программы точным и ответственным. А также появится наблюдательный совет — он займется контролем за исполнением мероприятий программы. Здесь будут помогать родители, Общественная палата и ОНФ», — сказала глава комиссии.