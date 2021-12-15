Несколько музейных объектов в Пскове перешли на зимний график работы

16:53, 15 декабря 2021, ПАИ

Несколько музейных объектов в Пскове перешли на зимний график работы, сообщили Псковскому агентству информации в Псковском музее-заповеднике.



Плоская башня работает с 10:00 до 18:00, без выходных. Билеты продаются до 17:30. Власьевская башня работает с 10:00 до 18:00, со среды по воскресенье. Билеты продаются до 17:30. Музейный комплекс «Варлаамовский угол» работает с 10:00 до 18:00, без выходных. Билеты продаются до 17:30.