Дополнительные пункты вакцинации откроют в Стругах Красных

16:54, 15 декабря 2021, ПАИ

В Стругах Красных откроют дополнительные пункты вакцинации, пишет газета «Струги».

18 и 19 декабря дополнительный пункт вакцинации откроют в районном Доме культуры на улице Советской, 28 (главный вход). Вакцинация проводится с 10:00 до 13:00.

С 20 по 24 декабря будет развёрнут дополнительный пункт вакцинации в актовом зале администрации городского поселения по адресу: улица Советская, 14 (главный вход, второй этаж). Вакцинация там также проходит с 10:00 до 13:00.

При посещении пунктов вакцинации следует соблюдать противоэпидемические требования.