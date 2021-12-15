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Общество

Итоги опроса: подавляющее большинство пользователей сайта ПАИ готовятся к новогодним корпоративам

До Нового года остаётся 16 дней. Уже начиная с этой недели заведения города Пскова бронируют даты на новогодний корпоратив. Эпидемиологическая ситуация, к сожалению, вносит свои коррективы. Но, как показали результаты пользовательского опроса сайта Псковского агентства информации, большинство наших зрителей и читателей готовы к празднику во всеоружии.

Подавляющее большинство респондентов – 71,5%  забронировали стол в одном из заведений города. Чуть больше 1% будут проводить корпоратив за городом. Около 2% в раздумьях. 7% отметят наступление Нового года на работе, после завершения трудового дня. Чуть больше 18% участников опроса не располагают достаточным временем, чтобы насладиться праздником.

Вместе с тем работодатели 75% россиян не намерены в этом году проводить празднование Нового года, говорится в отчете сервиса Работа.ру. 75% участников исследования рассказали, что в их компании новогоднего праздника не будет. 13% респондентов отметили, что их работодатели организуют новогодние корпоративы в этом году. Еще 12% опрошенных указали, что решили самостоятельно устроить праздник с коллегами», - говорится в исследовании, в ходе которого были опрошены более пяти тысяч пользователей сервиса.

У 84% из тех, кто все-таки будет проводить корпоратив, он пройдет в офлайн-формате, остальные порадуются онлайн-вечеринкам. При этом 40% опрошенных жителей России готовы отказаться от новогоднего корпоратива просто так. 36% респондентов указали, что откажутся от праздника в пользу получения денежной премии. Еще 8% участников исследования смирятся с отменой корпоратива, если сэкономленные средства будут отправлены на благотворительность или социальные проекты.

Только 16% респондентов отметили, что ни при каких условиях не откажутся от новогоднего корпоратива, сообщает РИА Новости.

По результатам опроса сервиса hh.ru 56% жителей СЗФО рассказали, что будут отмечать новогодний корпоратив, 20% не получат никакого праздника на работе в этом году, а 23% заявили, что их руководители тянут с решением этого вопроса.
Основные причины нежелания проводить корпоратив:
- Не позволяет эпидемиологическая обстановка (67%).
- Отсутствие финансовой возможности провести корпоратив у компании - 26%.
- У 7% опрошенных вообще нет традиции проводить корпоративы в конце года.

Пользовательские опросы проходят постоянно. Стать участником очень просто – достаточно открыть любой материал на сайте ПАИ, дойти до конца страницы и выбрать свой вариант ответа. Итоги подводим регулярно. Голосуйте, нам очень важно ваше мнение.

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