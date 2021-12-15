Массовые проверки водителей пройдут в Пскове 16 декабря

17:28, 15 декабря 2021, ПАИ

16 декабря с 15:00 до 15:40 в Пскове пройдут массовые проверки водителей, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Проверки пройдут на площади Героев-десантников. Мероприятие проводится для выявления нарушений, связанных с управлением автомобилем в состоянии опьянения, а также для проверки наличия у водителей документов, предусмотренных ПДД РФ.