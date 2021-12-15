Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В гости к Талви Укко на поезде

Карельский Дед Мороз - Талви Укко. Фото с официального сайта Талви Укко в Карелии

30 декабря 2021 года туристический поезд №928/927 «В Карелию» совершит уникальный новогодний рейс. Отправляясь в такую поездку, путешественники смогут увидеть красоты городов Русского Севера, провести праздничные дни с семьей или друзьями и встретить Новый год в необычной обстановке. Об запуске новогоднего маршрута ПАИ рассказали в пресс-службе РЖД.

Во время трехдневной поездки туристы увидят Петрозаводск, Сортавалу, Горный парк Рускеала, Выборг и вернутся обратно в Москву утром 3 января 2022 года. В Петрозаводске туристов ждут прогулки по его уютным и украшенным улицам, знакомство с историей города и достопримечательностями. Одним из главных событий станет встреча нового 2022 года в сказочной атмосфере столицы Республики Карелия. Далее туристов радушно встретит уютная Сортавала, где они смогут интересно провести время и приобрести сувениры, которые надолго сохранят память о северном колорите. Еще одним запоминающимся событием станет посещение Горного парка Рускеала с его уникальным мраморным каньоном. В завершении новогоднего путешествия туристы посетят древний Выборг, где увидят старинные площади и улицы, сохранившие удивительную атмосферу прошлых столетий.

Кроме специального новогоднего рейса, отправиться в сказочную поездку на туристическом поезде №928/927 «В Карелию» можно будет и перед новогодними праздниками, 17 и 24 декабря. В эти даты поезд будет делать остановки в Чалне-Онежской. Именно здесь живет карельский Дед Мороз – Талви Укко. Туристы смогут посетить резиденцию зимнего волшебника и дворец местной Снегурочки Лумикки, увидеть, как они живут и даже лично с ними пообщаться. Гости Деда Мороза смогут познакомиться с обитателями крупнейшего в России питомника ездовых собак, а также оленьей фермы, при желании можно будет с ветерком прокатиться на собачьей или оленьей упряжке, а также принять участие в различных развлекательных программах, попробовать травяной чай с карельскими пирогами и многое другое.

В период праздников поездку к Талви Укко на туристическом поезде в Карелию можно будет совершить 3 и 7 января 2022 года.

Комфорт пассажиров в пути следования будет обеспечен за счет двухэтажных вагонов нового поколения. В каждом вагоне этого поезда есть душ, покупейная регулировка температуры, индивидуальные сейфы, бесконтактные зарядные устройства. Также в составе поезда следует вагон-ресторан, есть места для маломобильных граждан.

Пассажиры могут спланировать свою экскурсионную программу самостоятельно или оформить туристический пакет на сайте «РЖД Тур».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Какое зимнее развлечение предпочитаете?
Проголосовать >>>

15 декабря 2021

Депутат ГД Александр Козловский передал юной великолучанке ноутбук
15 декабря 2021

22 декабря в медиацентре ПАИ пройдёт пресс-конференция с директором филиала ООО «Экопром» Александром Киселёвым
15 декабря 2021

В гости к Талви Укко на поезде
15 декабря 2021

Массовые проверки водителей пройдут в Пскове 16 декабря
15 декабря 2021

При поддержке ЕР статус многодетной семьи будет единым для всей страны
15 декабря 2021

Туристический кешбэк помогает развить туризм в Псковской области – Лариса Семашко

15 декабря 2021

АСТУР: «Народное признание» – это возможность обратить внимание на достойных
15 декабря 2021

Фоторепортаж: Пожарно-тактические учения прошли в общежитии ПсковГУ

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...