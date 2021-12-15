В гости к Талви Укко на поезде

18:33, 15 декабря 2021, ПАИ

30 декабря 2021 года туристический поезд №928/927 «В Карелию» совершит уникальный новогодний рейс. Отправляясь в такую поездку, путешественники смогут увидеть красоты городов Русского Севера, провести праздничные дни с семьей или друзьями и встретить Новый год в необычной обстановке. Об запуске новогоднего маршрута ПАИ рассказали в пресс-службе РЖД.

Во время трехдневной поездки туристы увидят Петрозаводск, Сортавалу, Горный парк Рускеала, Выборг и вернутся обратно в Москву утром 3 января 2022 года. В Петрозаводске туристов ждут прогулки по его уютным и украшенным улицам, знакомство с историей города и достопримечательностями. Одним из главных событий станет встреча нового 2022 года в сказочной атмосфере столицы Республики Карелия. Далее туристов радушно встретит уютная Сортавала, где они смогут интересно провести время и приобрести сувениры, которые надолго сохранят память о северном колорите. Еще одним запоминающимся событием станет посещение Горного парка Рускеала с его уникальным мраморным каньоном. В завершении новогоднего путешествия туристы посетят древний Выборг, где увидят старинные площади и улицы, сохранившие удивительную атмосферу прошлых столетий.

Кроме специального новогоднего рейса, отправиться в сказочную поездку на туристическом поезде №928/927 «В Карелию» можно будет и перед новогодними праздниками, 17 и 24 декабря. В эти даты поезд будет делать остановки в Чалне-Онежской. Именно здесь живет карельский Дед Мороз – Талви Укко. Туристы смогут посетить резиденцию зимнего волшебника и дворец местной Снегурочки Лумикки, увидеть, как они живут и даже лично с ними пообщаться. Гости Деда Мороза смогут познакомиться с обитателями крупнейшего в России питомника ездовых собак, а также оленьей фермы, при желании можно будет с ветерком прокатиться на собачьей или оленьей упряжке, а также принять участие в различных развлекательных программах, попробовать травяной чай с карельскими пирогами и многое другое.

В период праздников поездку к Талви Укко на туристическом поезде в Карелию можно будет совершить 3 и 7 января 2022 года.

Комфорт пассажиров в пути следования будет обеспечен за счет двухэтажных вагонов нового поколения. В каждом вагоне этого поезда есть душ, покупейная регулировка температуры, индивидуальные сейфы, бесконтактные зарядные устройства. Также в составе поезда следует вагон-ресторан, есть места для маломобильных граждан.

Пассажиры могут спланировать свою экскурсионную программу самостоятельно или оформить туристический пакет на сайте «РЖД Тур».