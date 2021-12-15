Депутат ГД Александр Козловский передал юной великолучанке ноутбук

19:21, 15 декабря 2021, ПАИ

Депутат Государственной думы Александр Козловский в рамках Всероссийской акции «Помоги учиться дома» передал десятилетней Даше Пошиваловой из деревни Трубичино Великолукского района ноутбук. Об этом сообщили на сайте регионального отделения партии «Единая Россия».

«Уверен, что этот подарок станет настоящим помощником и дальше позволит школьнице учиться на «четыре» и «пять», — написал депутат на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Не так давно девочка перенесла операцию на тазобедренном суставе, сейчас восстанавливается. Из-за операции Даша находится на домашнем обучении. Для учебы ей нужен компьютер. Девочку воспитывают дедушка Владимир Николаевич и бабушка Зинаида Петровна, у них нет возможности приобрести ПК. Для поиска информации школьница использовала телефон. Девочке сейчас особенно нужна поддержка, в том числе и в учебе.



«Напомню, что акция «Помоги учиться дома» запущена «Единой Россией» совместно с Агентством стратегических инициатив и Министерством просвещения страны. Она призвана обеспечить школьников из малоимущих, многодетных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, ноутбуками, компьютерами и планшетами», — добавил Александр Козловский.