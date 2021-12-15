Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Депутат ГД Александр Козловский передал юной великолучанке ноутбук

Ноутбук был очень необходим девочке для дистанционной учёбы. Фото региональное отделение партии ЕР

Депутат Государственной думы Александр Козловский в рамках Всероссийской акции «Помоги учиться дома» передал десятилетней Даше Пошиваловой из деревни Трубичино Великолукского района ноутбук. Об этом сообщили на сайте регионального отделения партии «Единая Россия».

«Уверен, что этот подарок станет настоящим помощником и дальше позволит школьнице учиться на «четыре» и «пять», — написал депутат на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Не так давно девочка перенесла операцию на тазобедренном суставе, сейчас восстанавливается. Из-за операции Даша находится на домашнем обучении. Для учебы ей нужен компьютер. Девочку воспитывают дедушка Владимир Николаевич и бабушка Зинаида Петровна, у них нет возможности приобрести ПК. Для поиска информации школьница использовала телефон. Девочке сейчас особенно нужна поддержка, в том числе и в учебе.

«Напомню, что акция «Помоги учиться дома» запущена «Единой Россией» совместно с Агентством стратегических инициатив и Министерством просвещения страны. Она призвана обеспечить школьников из малоимущих, многодетных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, ноутбуками, компьютерами и планшетами», — добавил Александр Козловский.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Какое зимнее развлечение предпочитаете?
Проголосовать >>>

15 декабря 2021

Депутат ГД Александр Козловский передал юной великолучанке ноутбук
15 декабря 2021

22 декабря в медиацентре ПАИ пройдёт пресс-конференция с директором филиала ООО «Экопром» Александром Киселёвым
15 декабря 2021

В гости к Талви Укко на поезде
15 декабря 2021

Массовые проверки водителей пройдут в Пскове 16 декабря
15 декабря 2021

При поддержке ЕР статус многодетной семьи будет единым для всей страны
15 декабря 2021

Туристический кешбэк помогает развить туризм в Псковской области – Лариса Семашко

15 декабря 2021

АСТУР: «Народное признание» – это возможность обратить внимание на достойных
15 декабря 2021

Фоторепортаж: Пожарно-тактические учения прошли в общежитии ПсковГУ

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...