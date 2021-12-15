Роскомнадзор пожелал получать больше информации об абонентах сотовой связи

19:51, 15 декабря 2021, ПАИ

Роскомнадзор желает получить доступ к паспортнм данным всех абонентов мобильной связи в России, а так же детализацию звонков абонентов. Об этом говорится в проекте постановления российского правительства, разработанного для борьбы с «серыми» сим-картами, пишет сейгодня Lenta.ru.

Отмечается, что ведомство намерено получать детализации об абонентах, в том числе данные о том, кто кому и с каких устройств звонил. Эту информацию, согласно проекту, ведомству должны будут предоставить операторы связи. В настоящий момент доступ к таким сведениям имеют только сами операторы, а также правоохранительные органы, а сама информация выдаётся только по решению суда.

Если проект утвердят, то у регулятора будет доступ к следующей информации:

Ф.И.О. абонентов,

дата их рождения,

место жительства и реквизиты паспорта,

место их работы,

виды звонков, которые совершали абоненты или пользователи корпоративных тарифов, а также номера вызывающего и вызываемого абонента.



Кроме того, Роскомнадзор будет знать дополнительный номер вызывающего абонента и номер, на который осуществляется переадресация вызова. Также ведомству будут доступны данные о факте передачи абонентом голоса, текстовых и мультимедийных сообщений.

Обновлять эту информацию операторы должны будут раз в сутки через системы, подключенные к Роскомнадзору.

В пояснительной записке к проекту закона нововведения объясняются борьбой с с «серыми» сим-картами, которые бесплатно раздаются в местах массового скопления людей. Они оформляются на юридические организации и индивидуальных предпринимателей и используются для мошенничества. Аферисты приобретают такие сим-карты по чужим паспортам, это «создает препятствия при проведении оперативно-разыскных действий, так как затрудняет идентификацию абонента», говорится в записке.

В то же время участники мобильного рынка указывают на то, что масштаб запрашиваемой информации будет нарушать тайну связи.