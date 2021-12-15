«Главная тема с Надеждой Назаренко»: ответы на 10 самых частых вопросов о работе поликлиники
Как быстро должен прийти терапевт на вызов к вам домой? Кому сегодня назначают ПЦР-тесты? Как псковичи могут быстро вызвать врача на дом? Где узнать результаты ПЦР-теста? Как записаться на приём к специалисту? В нашей программе от 15 декабря ответим на 10 самых часто задаваемых вопросов о работе поликлиники.
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«Главная тема с Надеждой Назаренко»: ответы на 10 самых частых вопросов о работе поликлиники
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