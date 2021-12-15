Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Главная тема с Надеждой Назаренко»: ответы на 10 самых частых вопросов о работе поликлиники

Как быстро должен прийти терапевт на вызов к вам домой? Кому сегодня назначают ПЦР-тесты? Как псковичи могут быстро вызвать врача на дом? Где узнать результаты ПЦР-теста? Как записаться на приём к специалисту? В нашей программе от 15 декабря ответим на 10 самых часто задаваемых вопросов о работе поликлиники.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Какое зимнее развлечение предпочитаете?
Проголосовать >>>

15 декабря 2021

В России назвали сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2022 году
15 декабря 2021

По делу об аварии в шахте «Листвяжная» арестован миллиардер Михаил Федяев
15 декабря 2021

Новогодний фейерверк в Пскове пройдёт в час ночи 1 января на площади Ленина
15 декабря 2021

«Главная тема с Надеждой Назаренко»: ответы на 10 самых частых вопросов о работе поликлиники
15 декабря 2021

Роскомнадзор пожелал получать больше информации об абонентах сотовой связи
15 декабря 2021

Депутат ГД Александр Козловский передал юной великолучанке ноутбук
15 декабря 2021

22 декабря в медиацентре ПАИ пройдёт пресс-конференция с директором филиала ООО «Экопром» Александром Киселёвым
15 декабря 2021

В гости к Талви Укко на поезде

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...