В Пскове пройдёт новогодний турнир по настольному теннису

20:16, 15 декабря 2021, ПАИ

18 декабря в Пскове пройдёт новогодний турнир по настольному теннису «Псковская ракетка». Об этом сообщает Telegram-канал «Псковоблспорт».

Соревнования состоятся в спортивном зале кооперативного техникума по адресу улица Калинина, 13.

Мужчины и женщины разыграют медали в одиночном и парном разрядах.