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Спорт

В Пскове пройдёт новогодний турнир по настольному теннису

Турнир запланирован на 18 декабря 2021 года. Фото: «Теннис № 1»

18 декабря в Пскове пройдёт новогодний турнир по настольному теннису «Псковская ракетка». Об этом сообщает Telegram-канал «Псковоблспорт».

Соревнования состоятся в спортивном зале кооперативного техникума по адресу улица Калинина, 13.

Мужчины и женщины разыграют медали в одиночном и парном разрядах.

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