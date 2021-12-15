В Пскове пройдёт новогодний турнир по настольному теннису
18 декабря в Пскове пройдёт новогодний турнир по настольному теннису «Псковская ракетка». Об этом сообщает Telegram-канал «Псковоблспорт».
Соревнования состоятся в спортивном зале кооперативного техникума по адресу улица Калинина, 13.
Мужчины и женщины разыграют медали в одиночном и парном разрядах.
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