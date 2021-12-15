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В России назвали сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2022 году

Утверждены сроки и порядок проведения в России ЕГЭ и ОГЭ. Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) для одиннадцатиклассников в 2022 году назначен с 21 марта по 2 июля, основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятиклассников – с 21 апреля по 2 июля. Соответствующие приказы Минпросвещения и Рособрнадзора опубликованы в среду на официальном портале правовой информации, сообщает ТАСС.

Досрочный период ОГЭ вместе с резервными днями состоится с 21 апреля по 17 мая, основной – с 20 мая по 2 июля. Также запланирован дополнительный период 5-24 сентября. Досрочный период сдачи ЕГЭ начнётся 21 марта и продлится до 18 апреля, основной период сдачи вместе с резервными днями – с 26 мая по 2 июля. В начале сентября предусмотрен дополнительный период сдачи.

Досрочный период сдачи ЕГЭ начнётся 21 марта с экзаменов по географии, литературе, химии, 24 марта состоится ЕГЭ по русскому языку, 28 марта – ЕГЭ по математике базового и профильного уровней, 31 марта – по иностранным языкам (письменная часть), истории и физике, 1 апреля – по иностранным языкам (устная часть), 4 апреля – по информатике, 7 апреля – по обществознанию и биологии. С 11 по 18 апреля запланированы резервные дни.

Основной период сдачи экзаменов начнётся 26 мая с географии, литературы и химии, 30 и 31 мая состоится ЕГЭ по русскому, 2 июня – по математике профильного уровня, 3 июня – по математике базового уровня, 6 июня – по истории и физике, 9 июня – по обществознанию, 14 июня – по иностранным языкам (письменная часть) и биологии, 16 и 17 июня – по иностранным языкам (устная часть), 20 и 21 июня – по информатике. Резервные дни запланированы с 23 июня по 2 июля.

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